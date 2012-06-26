Гол украинцев не имеет значения, атака началась с офсайда - Платини

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент УЕФА Мишель Платини считает, что эпизод с незасчитанным голом в матче чемпионата Европы Англия - Украина не имеет значения, атака украинцев началась с офсайда, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на The Independent.

Мяч после удара форварда сборной Украины Марко Девича пересек линию ворот, несмотря на усилия английского защитника Джона Терри, но арбитр за воротами, призванный отслеживать такие моменты, этого не увидел. В итоге англичане победили 1:0 и вышли в четвертьфинал Евро-2012.

Фотолента. Матч Англия - Украина на Евро-2012>>

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"Та атака сборной Украины началась с офсайда. Какое имеет значение гол (Девича), если судья не увидел положения вне игры до этого? Игра уже должна была быть остановлена", - заявил Платини.

"Почему я против GLT? А к чему мы в этом случае придем? Вот забивается гол, мы отматываем назад и видим, что был офсайд. И что нам делать?" - задался вопросом лидер европейского футбола.

Он напомнил, что за три года применения УЕФА практики обслуживания матчей с дополнительными судьями за воротами "в Лиге чемпионов и Лиге Европы не было ни одной ошибки: 12 раз мяч пересекал линию, и рефери всякий раз замечали это".

"Я полностью против того, чтобы судья сидел за монитором и давал советы. Это не вопрос GLT, это вопрос начала использования технологий в футболе - и тут я категорически против", - подчеркнул Платини.

"Британцы и ФИФА, на мой взгляд, делают историческую ошибку", - резюмировал Платини.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер после матча Англия - Украина заявил, что необходимость использования GLT в спорных ситуациях не подлежит сомнению. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный менять правила игры в футбол, проведет 5 июля специальное заседание, на котором GLT может получить путевку в жизнь.

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