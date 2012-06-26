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    В тренерском штабе сборной Украины по футболу есть проблемы - Блохин

    Тема:

    Сборная Украины на Евро-2012 (95)

    (обновлено: )19
    Тренерский штаб сборной Украины по футболу столкнулся с проблемами, которые могут повлиять на его состав в будущем, заявил главный тренер "желто-синих".

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Артем Кузнецов. Тренерский штаб сборной Украины по футболу столкнулся с проблемами, которые могут повлиять на его состав в будущем, заявил главный тренер "желто-синих" Олег Блохин.

    Сборная Украины под руководством Блохина на текущем чемпионате Европы завершила свое выступление на групповом этапе. Команда начала турнир победой над шведами, однако после потерпела поражения от сборных Франции и Англии.

    "Пока вопрос по тренерскому штабу не решен. Не буду кривить душой, у нас есть определенные проблемы в тренерском штабе, поэтому не могу сказать сейчас что-то конкретное о его будущем", - сказал Блохин на встрече с журналистами в Киеве.

    В составе тренерского штаба на чемпионате Европы работали Юрий Калитвинцев, ранее исполнявший обязанности руководителя сборной Украины, и еще три специалиста, которые уже помогали Блохину, когда тот возглавлял украинскую национальную команду в период с 2003 по 2007 годы. Это Андрей Баль, Семен Альтман и тренер вратарей Юрий Роменский.

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