наверх
10.03.201803:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Бой Кличко с Хэем может быть перенесен на апрель-май 2012 года

    (обновлено: )2
    Перенос поединка чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и француза Жан - Марка Мормека на 3 марта может повлиять на дату боя Виталия Кличко против британца Дэвида Хэя.

    КИЕВ, 6 дек - РАИ Новости. Перенос поединка чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и француза Жан - Марка Мормека на 3 марта может повлиять на дату боя Виталия Кличко против британца Дэвида Хэя, сообщает во вторник сайт "Братство Кличко".

    Команда Виталия планировала провести бой с британцем 3 марта. Но если именно в этот же день Владимир Кличко будет драться с Мормеком, то поединок Кличко старшего может быть перенесен на апрель-май 2012 года.

    Владимир Кличко победил Дэвида Хэя. Фотолента >> 

    После победы Владимира Кличко над британцем Дэвидом Хэем, братья Кличко остаются обладателями четырех чемпионских титулов по самым престижным версиям. Владимир - владелец чемпионских поясов по версиям IBF, WBO и WBA, а Виталий носит титул чемпиона WBC.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине