Бой Кличко с Хэем может быть перенесен на апрель-май 2012 года

КИЕВ, 6 дек - РАИ Новости. Перенос поединка чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и француза Жан - Марка Мормека на 3 марта может повлиять на дату боя Виталия Кличко против британца Дэвида Хэя, сообщает во вторник сайт "Братство Кличко".

Команда Виталия планировала провести бой с британцем 3 марта. Но если именно в этот же день Владимир Кличко будет драться с Мормеком, то поединок Кличко старшего может быть перенесен на апрель-май 2012 года.

Владимир Кличко победил Дэвида Хэя. Фотолента >>

После победы Владимира Кличко над британцем Дэвидом Хэем, братья Кличко остаются обладателями четырех чемпионских титулов по самым престижным версиям. Владимир - владелец чемпионских поясов по версиям IBF, WBO и WBA, а Виталий носит титул чемпиона WBC.