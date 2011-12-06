Бенте подтвердил перенос боя Кличко-Мормек на март

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Менеджер братьев Кличко Берндт Бенте подтвердил информацию о том, что поединок между чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Владимиром Кличко и французским боксером Жаном-Марком Мормеком может состояться 3 марта 2012 года, сообщает пресс-служба Кличко.

Поединок за звание чемпиона мира должен был состояться 10 декабря в Дюссельдорфе, но был отменен из-за неудовлетворительного состояния украинского боксера, который накануне перенес операцию по удалению камней в почках.

"Нам нужно 2-3 дня, для того, чтобы получить от IBF подтверждение этой даты. Сторона Мормека согласна на наше предложение", - сказал Бенте.

Проведению поединка именно 3 марта может помешать то обстоятельство, что по решению IBF через 90 дней после боя с Мормеком украинец должен сразиться с американским боксером Тони Томпсоном. В случае если юристы IBF будут считать 90-дневный срок с 10 декабря, то Кличко должен будет встретиться с Томпсоном до 10 марта.

Если же Кличко позволят провести бой с Мормеком 3 марта, то бой с американцем должен будет пройти до начала июня.

За последний год отмена боя с Мокмеком уже третья со стороны Владимира Кличко. В 2010 году был отменен поединок с Дереком Чисорой, который должен был состояться 11 декабря. Тогда Кличко во время подготовительной тренировки повредил спину. Позже в апреле, также по состоянию здоровья Кличко отменил повторный бой с Чисорой.