Виталий Кличко назвал символичным свой бой с Адамеком

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Чемпион WBC в тяжелом весе Виталий Кличко высоко оценил профессиональный уровень экс-чемпиона мира в полутяжелом и первом тяжелом весах Томаша Адамека, против которого ему предстоит провести бой, сообщает Корреспондент.net.

Кличко отметил, что считает этот поединок символичным, так как польский и украинский спортсмены встретятся в ринге в преддверии проведения совместного Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

" Но этот бой не станет легкой прогулкой для меня. Адамек - очень опытный, быстрый, жесткий и нестандартный боец", - отметил чемпион.

В свою очередь Томаш Адамек сообщил, что рад предстоящей возможности боксировать за чемпионский пояс.

"Я хотел бы поблагодарить Виталия за предоставленный шанс, которым я постараюсь воспользоваться. С нетерпением жду этого поединка", - сказал польский боксер.

Бой Виталия Кличко и Томаша Адамека состоится 10 сентября во Вроцлаве. Поединок пройдет на арене, построенной для будущего футбольного Чемпионата Евро-2012.