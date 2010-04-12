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    Спорт

    Кличко разыскивает соперника через Интернет

    (обновлено: )1
    Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Владимир Кличко записал видеообращение к британскому боксеру Дэвиду Хэю, владеющему титулом чемпиона WBA, в котором официально вызвал его на бой.

    КИЕВ, 12 апреля РИА Новости. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO  Владимир Кличко записал видеообращение к британскому боксеру Дэвиду Хэю, владеющему титулом чемпиона WBA, в котором официально вызвал его на бой, сообщает в понедельник агентство ЛIГА.Новости.

     "Я - Владимир Кличко и я хочу послать это сообщение фанатам бокса по всему миру и непосредственно Дэвиду Хэю. Дэвид, ты уже дважды уходил от боев с братьями Кличко. Пришло время провести такой бой. Я официально вызываю тебя на поединок. Дэвид, ты не можешь убегать от меня вечно, и тебе нужен настоящий бой, чтобы заслужить уважение. Я готов, чего ты ждешь?", - сказал Кличко в своем обращении.

    По договоренности заключенной ранее, Хэй должен был встретиться в июне 2009 года с Владимиром Кличко, но отказался от этого боя после того, как якобы получил травму спины.

    По неофициальной версии - Хэй передумал выходить на ринг из-за финансовых проблем, возникших у британской телекомпании, обеспечивавшей часть призового фонда. После этого он договорился о бое с Виталием Кличко, но по непонятным причинам тоже отказался.

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