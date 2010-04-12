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    Возобновлена деятельность Нацагентства Украины по подготовке Евро-2012

    Тема:

    Подготовка к Евро-2012 (98)

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    Правительство Украины возобновило деятельность Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в стране финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу, которое было упразднено полтора года назад.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Правительство Украины возобновило деятельность Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в стране финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу, которое было упразднено полтора года назад.

    Согласно постановлению кабинета министров от 7 апреля, текст которого размещен на правительственном сайте, Нацагентство по "Евро-2012" создается как "центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется кабинетом министров Украины".

    Численность Нацагентстве составит 70 штатных единиц.

    Глава Нацагентства пока не назначен.

    Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения на Украине чемпионата по футболу "Евро-2012" было создано 1 января 2008. 19 ноября 2008 решением кабмина Нацагенство было ликвидировано.

    Исполком УЕФА 11 декабря 2009 года окончательно утвердил Харьков, Львов и Донецк в качестве хозяев Евро-2012. Польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев были утверждены еще в мае 2009 года. Кроме того, Киев получил право принять финальный матч первенства. В рамках подготовки к Евро-2012 украинские города должны реализовать ряд проектов, в том числе строительство и реконструкцию дорог, мостов, гостиниц, стадионов.

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