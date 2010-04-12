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    УЕФА в начале июня рассмотрит подготовку Украины и Польши к Евро-2012

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    Подготовка к Евро-2012 (98)

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    Наблюдательный совет УЕФА второго июня рассмотрит состояние подготовки Украины и Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, сообщил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Наблюдательный совет УЕФА второго  июня рассмотрит состояние подготовки Украины и Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, сообщил в понедельник на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников.

    Исполком УЕФА 11 декабря 2009 года окончательно утвердил Харьков, Львов и Донецк в качестве хозяев Евро-2012. Польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев были утверждены еще в мае 2009 года. Кроме того, Киев получил право принять финальный матч первенства. 7-8 апреля на Украине побывал президент УЕФА Мишель Платини, который посетил все города, в которых будут проходить игры Евро-2012. Он отметил значительный прогресс в подготовке к чемпионату.

    По словам Колесникова, второго июня в Ньоне (Швейцария) состоится заседание Наблюдательного совета УЕФА, где будет рассматриваться состояние подготовки Украины и Польши к Евро-2012, сообщает УНИАН.

    Отвечая на вопрос журналистов, что именно планирует Украина сделать за два последующих месяца, которые президент УЕФА Мишель Платини отвел Украине для наверстывания отставания в графике работ по подготовке объектов к Евро-2012, Колесников сказал, что планируется сосредоточить силы в это время на подготовке стадионов и аэропортов.

    В частности, по его словам, в Львове планируется закончить монтаж восточной трибуны и перейти к монтажу западной. В этом же городе и в Донецке планируется приступить к строительству терминалов в аэропортах.

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