Тренер сборной Украины по футболу недоволен контрактом

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Наставник сборной Украины по футболу и харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич может не подписать контракт с Федерацией футбола Украины (ФФУ), рассказал президент клуба Александр Ярославский, которого цитирует официальный сайт команды.

Маркевич, сменивший на посту наставника сборной Алексея Михайличенко, пока не поставил подпись под соглашением, которое было составлено еще в феврале.

"Уже полтора месяца контракт валяется на столе у (вице-президента ФФУ Владимира) Лашкула - якобы ждут Маркевича. Хотя, если мне не изменяет память, тот же (Мирча) Луческу лично не встречался с Григорием Михайловичем (Суркисом, президентом ФФУ) - юридическими вопросами занимался его агент. Поэтому, думаю, и от Маркевича приедет поверенный, который будет прописывать «точки-запятые» в договоре с ФФУ. Он за это зарплату получает, а Мирон Богданович зарплату получает за другое", - сказал Ярославский.

По его словам, в версии контракта Маркевича с ФФУ прописано, что сборная под его руководством обязана стать победителем чемпионата Европы-2012.

"Думаю, Мирон Богданович это не сможет обещать. С таким же успехом можно гарантировать, что летом 2012 года будет такая-то погода - такая-то температура, такая-то скорость ветра. Поэтому я делаю встречное предложение. Я готов выделить любой бюджет на подготовку сборной, если Григорий Михайлович (Суркис) найдет тренера, который гарантирует победу сборной Украины на Евро-2012 и которому, что очень важно, можно верить, что это не пустые слова", - подчеркнул Ярославский.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в этой ситуации ФФУ оказывает давление на Маркевича, президент "Металлиста" заявил, что "задавал этот вопрос Суркису, но ответа не получил".