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    Билеты на Евро-2012 будут доступны по цене всем украинцам

    Тема:

    Подготовка к Евро-2012 (98)

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    "Мишель Платини поставил жесткое условие своему маркетинговому отделу, чтобы билеты на Евро были доступны каждому украинцу. Очевидно, УЕФА будет руководствоваться средней зарплатой", - сказал Колесников.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Билеты на чемпионат Европы по футболу, матчи которого пройдут на Украине в 2012 году, будут доступны всем украинцам, заявил в понедельник на пресс-конференции вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис Колесников.

    Исполком УЕФА 11 декабря 2009 года окончательно утвердил Харьков, Львов и Донецк в качестве хозяев Евро-2012. Польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев были утверждены еще в мае 2009 года. Кроме того, Киев получил право принять финальный матч первенства.

    7-8 апреля на Украине побывал президент УЕФА Мишель Платини, который посетил все города, в которых будут проходить игры Евро-2012. Он отметил значительный прогресс в подготовке к чемпионату.

    "Мишель Платини поставил жесткое условие своему маркетинговому отделу, чтобы билеты на Евро были доступны каждому украинцу. Очевидно, УЕФА будет руководствоваться средней зарплатой по данным Госкомстата", - сказал Колесников.

    Колесников не уточнил, какая именно цена будет на билеты. "Такой информации сейчас не может быть ни у кого. Это, наверное, будет предметом коммерческой тайны", - сказал он. По словам вице-премьера, Платини также поставил задачу избежать "черного рынка" - сделать так, чтобы билеты на чемпионат продавались только законным путем.

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