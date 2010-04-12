Колесников заверяет, что страна будет готова принять Евро-2012

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Марина Шмаюн. Вице-премьер по вопросам подготовки к проведению на Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис Колесников заверил, что Украина будет готова к чемпионату.

На минувшей неделе на Украине побывал президент УЕФА Мишель Платини, он посетил все города, в которых будут проходить игры "Евро-2012". Платини предупредил, что если Киев не будет готов к чемпионату, то Украину в целом могут лишить право проводить Евро-2012.

"Я хочу заверить украинскую общественность, что все инфраструктурные объекты, в том числе спортивные, без которых соревнования невозможны, будут готовы в сроки, близкие к установленным", - сказал Колесников в понедельник на пресс-конференции.

По словам Колесникова, в этом году на подготовку к "Евро-2012" из госбюджета будет выделено 3,3 миллиарда долларов. Он добавил, что больше всего средств получит Киев.

Исполком УЕФА 11 декабря 2009 года окончательно утвердил Харьков, Львов и Донецк в качестве хозяев Евро-2012. Польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев были утверждены еще в мае 2009 года. Кроме того, Киев получил право принять финальный матч первенства. В рамках подготовки к Евро-2012 украинские города должны реализовать ряд проектов, в том числе строительство и реконструкцию дорог, мостов, гостиниц, стадионов.

Выскажите мнение: Успеет ли Украина подготовиться к Евро-2012 ? >>

Подготовка к Евро-2012 >>