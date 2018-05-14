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    Трое украинцев покорили Эверест

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    Роман Городечний, Дмитрий Семеренко и Тарас Поздний в понедельник поднялись на высочайшую вершину Землия - гору Эверест. Первыми украинскими альпинистами на этой вершине были Сергей Бершов и Михаил Туркевич в 1982 году.
    Украинцы перед восхождением на Эверест
    hromadske.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Три украинских альпиниста Роман Городечний, Дмитрий Семеренко и Тарас Поздний поднялась на гору Эверест (высочайшая вершина Земля, 8848 м), сообщила Hromadske руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем.

    По ее словам, восхождение на вершину горы состоялось в 09.10 по непальскому времени (06.35 по Киеву).

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    После покорения Эвереста в последующие дни Поздний планирует восхождение на вершину Лхоцзе, что рядом с Эверестом.

    "Если ему это удастся, он станет 87 человеком в мире, который совершил траверс на Эверест и Лхоцзе, и первым украинцем, которому это удалось", — сказал Ростем.

    По состоянию на май 2018 года 24 украинских альпиниста совершили 27 успешных восхождений на Эверест. Первыми украинскими альпинистами на этой вершине были Сергей Бершов и Михаил Туркевич (1982 год).

    Год назад трое альпинистов погибли на Эвересте. Погибшими были граждане США, Словакии и Австралии.

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