Трое украинцев покорили Эверест

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Три украинских альпиниста Роман Городечний, Дмитрий Семеренко и Тарас Поздний поднялась на гору Эверест (высочайшая вершина Земля, 8848 м), сообщила Hromadske руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем.

По ее словам, восхождение на вершину горы состоялось в 09.10 по непальскому времени (06.35 по Киеву).

После покорения Эвереста в последующие дни Поздний планирует восхождение на вершину Лхоцзе, что рядом с Эверестом.

"Если ему это удастся, он станет 87 человеком в мире, который совершил траверс на Эверест и Лхоцзе, и первым украинцем, которому это удалось", — сказал Ростем.

По состоянию на май 2018 года 24 украинских альпиниста совершили 27 успешных восхождений на Эверест. Первыми украинскими альпинистами на этой вершине были Сергей Бершов и Михаил Туркевич (1982 год).

Год назад трое альпинистов погибли на Эвересте. Погибшими были граждане США, Словакии и Австралии.