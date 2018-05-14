НАБУ объявило конкурс на должность детективов

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. До 21 мая 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины принимает документы от кандидатов на 34 вакантных должности детективов.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Планируется, что по итогам этой волны отбора, которая является четвертой в истории НАБУ, подразделения будут окончательно укомплектованы.
Квалификационные требования к каждой из должностей опубликованы на сайте Бюро.
Как выбирали детективов НАБУ
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе страны на более чем 1 млрд гривен.