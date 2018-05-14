НАБУ объявило конкурс на должность детективов

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. До 21 мая 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины принимает документы от кандидатов на 34 вакантных должности детективов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Планируется, что по итогам этой волны отбора, которая является четвертой в истории НАБУ, подразделения будут окончательно укомплектованы.

Квалификационные требования к каждой из должностей опубликованы на сайте Бюро.

nabu.gov.ua Как выбирали детективов НАБУ

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе страны на более чем 1 млрд гривен.