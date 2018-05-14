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    Общество

    НАБУ объявило конкурс на должность детективов

    (обновлено: )80
    Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило конкурс и принимает документы от кандидатов на 34 вакантных должности детективов.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. До 21 мая 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины принимает документы от кандидатов на 34 вакантных должности детективов.

    Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

    Планируется, что по итогам этой волны отбора, которая является четвертой в истории НАБУ, подразделения будут окончательно укомплектованы.

    Квалификационные требования к каждой из должностей опубликованы на сайте Бюро.

    nabu.gov.ua
    Как выбирали детективов НАБУ

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе страны на более чем 1 млрд гривен. 

     

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