Полиция задержала вора, укравшего бронзовый крест из храма во Львове

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Совместно с муниципальной стражей патрульные обнаружили подозреваемого в краже из церкви во Львове, сообщает патрульная полиция Львовской области.

В субботу патрульные получили сообщение, что неизвестный мужчина украл из храма на улице Театральной во Львове бронзовый крест, стоявший на тетраподе.

"Центр безопасности города обнаружил указанного преступника на камерах видеонаблюдения и предоставил инспекторам его описание. Поддерживая связь с муниципальной стражей, которая "вела" подозреваемого по камерам, патрульные увидели и задержали его на улице Винниченко", — говорится в сообщении.

Украденного креста при задержанном 46-летнем мужчине уже не было. Работник храма написал заявление о преступлении, дело передали следователям.

Напомним, ранее неизвестные украли памятник советскому генералу Николаю Ватутину в селе Каменка Сумской области.