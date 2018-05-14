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    Общество

    Полиция задержала вора, укравшего бронзовый крест из храма во Львове

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    Патрульные получили сообщение, что неизвестный мужчина украл из храма на улице Театральной во Львове бронзовый крест, стоявший на тетраподе. Украденного креста при задержанном 46-летнем мужчине уже не было.
    Полиция задержала вора, укравшего бронзовый крест из храма во Львове
    патрульная полиция Львовской области в facebook

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Совместно с муниципальной стражей патрульные обнаружили подозреваемого в краже из церкви во Львове, сообщает патрульная полиция Львовской области.

    В субботу патрульные получили сообщение, что неизвестный мужчина украл из храма на улице Театральной во Львове бронзовый крест, стоявший на тетраподе.

    "Центр безопасности города обнаружил указанного преступника на камерах видеонаблюдения и предоставил инспекторам его описание. Поддерживая связь с муниципальной стражей, которая "вела" подозреваемого по камерам, патрульные увидели и задержали его на улице Винниченко", — говорится в сообщении.

    Украденного креста при задержанном 46-летнем мужчине уже не было. Работник храма написал заявление о преступлении, дело передали следователям.

    Напомним, ранее неизвестные украли памятник советскому генералу Николаю Ватутину в селе Каменка Сумской области.

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