наверх
13.05.201811:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине отмечают День матери

    (обновлено: )38
    День матери официально отмечается в Украине, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая. По случаю праздника в Киеве состоится шествие на Михайловской площади.
    Мама и дочки в одинаковых образах
    allthatisshe / instagram

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. День матери отмечают в воскресенье в Украине.

    Дети в одной из больниц Черкасс
    vikka.ua
    Они же дети! Кто ответит за массовые отравления школьников в Украине

    День матери — международный праздник. Он официально отмечается в Украине, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

    Читайте также: Вон из Украины! О жизни детей представителей украинской власти

    Впервые праздник был установлен Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны его начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.

    По случаю Дня матери в Киеве состоится шествие на Михайловской площади. Инициируют и участвуют в мероприятии матери и жены погибших военнослужащих со всей Украины, ветераны и бойцы вместе с матерями, многодетные семьи, семьи с онкобольными детками, иностранные гости и другие.

    facebook.com/events
    Анонс шествия ко Дню матери

    В честь дня матери Google выпустил яркий дудл.

    google.ru
    Дудл ко Дню матери

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Евровидение-2018". Финал. Певица Нетта Барзилай (Израиль)
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    Вход на канал "Интер" очищают от осады Нацкорпуса
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дети в одной из больниц Черкасс
    Массовое отравление школьников в Черкассах