В Украине отмечают День матери

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. День матери отмечают в воскресенье в Украине.

День матери — международный праздник. Он официально отмечается в Украине, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

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Впервые праздник был установлен Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны его начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.

По случаю Дня матери в Киеве состоится шествие на Михайловской площади. Инициируют и участвуют в мероприятии матери и жены погибших военнослужащих со всей Украины, ветераны и бойцы вместе с матерями, многодетные семьи, семьи с онкобольными детками, иностранные гости и другие.

facebook.com/events Анонс шествия ко Дню матери

В честь дня матери Google выпустил яркий дудл.