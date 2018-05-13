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    Студенты из Сум ездили на практику в Крым - СМИ

    (обновлено: )19
    Местные СМИ сообщили, что план маршрута был утвержден руководством Сумского государственного педуниверситета, из города Судак – до перевала Ангар.
    Учебный процесс
    RIA News Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Студенты Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко ездили проходить практику на территорию Крыма.

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    Об инциденте сообщает портал UA:Сумы.

    По информации издания, план маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар.

    "Согласно учебной программы по специальности "туризм", есть у них дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе, студенты должны пройти 6 категорийных походов ", — заявил ректор педуниверситета Юрий Лянной и добавил, что перед тем, как отправить студентов в Крым, данный вопрос согласовали со Службой безопасности Украины.

    Впрочем в СБУ эту информацию опровергли, сообщают UA:Сумы.

    Ранее сообщалось, что третейский суд Гааги постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Речь идет о сумме 159 миллионов долларов. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к РФ из-за утраченных активов в Крыму.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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