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    Общество

    Осложнит переговоры. Геращенко о включении Рубана в списки пленных

    (обновлено: )36301
    Геращенко подтвердила, что в ДНР хотят поменять Рубана на пленных украинцев: "Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую​​...".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: дело Рубана-Савченко - только начало атаки
    Включение представителями ДНР в списки обмена пленными председателя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана усложняет и без того непростые переговоры об освобождении заложников, заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

    "Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую​​… Боевики требуют отдать им воевавших на Донбассе россиян, не имеющих никакого отношения к Донбассу беркутовцев, террористов отовсюду, людей, которые публично их везде нахваливали. Мол, Владимир попросил боевиков его освободить и они требуют от "хунты" отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят", — отметила она.

    При этом Геращенко добавила, что "боевики оценивают его не так важно, и готовы забрать разве что в формате 1-1, что недопустимо".

    Ранее руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ДНР внесла Владимира Рубана в списки для обмена заложниками. 

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