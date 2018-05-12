Осложнит переговоры. Геращенко о включении Рубана в списки пленных

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.

Включение представителями ДНР в списки обмена пленными председателя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана усложняет и без того непростые переговоры об освобождении заложников, заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook

"Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую​​… Боевики требуют отдать им воевавших на Донбассе россиян, не имеющих никакого отношения к Донбассу беркутовцев, террористов отовсюду, людей, которые публично их везде нахваливали. Мол, Владимир попросил боевиков его освободить и они требуют от "хунты" отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят", — отметила она.

При этом Геращенко добавила, что "боевики оценивают его не так важно, и готовы забрать разве что в формате 1-1, что недопустимо".

Ранее руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ДНР внесла Владимира Рубана в списки для обмена заложниками.