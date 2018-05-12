В Запорожье проведут акцию в поддержку ЛГБТ

Josh Edelson / AFP

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье 16 мая возле в центре города пройдет публичная акция в поддержку ЛГБТ-сообщества – "Радужный флешмоб 2018", сообщают организаторы мероприятия.

Акция проводится к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая. "Радужный флешмоб" в Запорожье начнется в 18:15 и будет продолжаться до 19:00.

"Цель – привлечь внимание к проблемам гомофобии и трансфобии в нашей стране, насилия по отношению к ЛГБТ-людям, невежества в вопросах, которые касаются разных аспектов сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Нам важно убедиться, что в Запорожье достаточно людей, готовых выразить свою поддержку, и которые, как и мы, верят и хотят видеть нашу страну европейской, правовой, безопасной и комфортной для всех", — заявил один из организаторов акции Ростислав Милевский.

Ранее петиция о запрете гей-пропаганды в Украине на сайте президента набрала более 25 тысяч голосов и согласно процедуре должна быть рассмотрена Петром Порошенко.