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    В Запорожье проведут акцию в поддержку ЛГБТ

    (обновлено: )42
    В Запорожье назвали дату проведения акции "Радужный флешмоб", который посвящен Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии. Предыдущий флешмоб завершился столкновениями и ранениями участников.
    Josh Edelson / AFP

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье 16 мая возле в центре города пройдет публичная акция в поддержку ЛГБТ-сообщества – "Радужный флешмоб 2018", сообщают организаторы мероприятия.

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    Акция проводится к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая. "Радужный флешмоб" в Запорожье начнется в 18:15 и будет продолжаться до 19:00.

    "Цель – привлечь внимание к проблемам гомофобии и трансфобии в нашей стране, насилия по отношению к ЛГБТ-людям, невежества в вопросах, которые касаются разных аспектов сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Нам важно убедиться, что в Запорожье достаточно людей, готовых выразить свою поддержку, и которые, как и мы, верят и хотят видеть нашу страну европейской, правовой, безопасной и комфортной для всех", — заявил один из организаторов акции Ростислав Милевский.

    Ранее петиция о запрете гей-пропаганды в Украине на сайте президента набрала более 25 тысяч голосов и согласно процедуре должна быть рассмотрена Петром Порошенко.

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