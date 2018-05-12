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    Стала известна история бренда Ukraine NOW, над которым потешается сеть

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    Госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко утверждает, что создание символа-бренда Украины ничего не стоило бюджету страны.
    Бренд Украины
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Правительство не платило деньги за разработку логотипа бренда Ukraine NOW, который массово раскритиковали пользователи интернета и в СМИ, заявил госсекретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко.

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    По словам чиновника, в 2017 году при министерстве была создана комиссия по вопросам популяризации Украины в мире. Она объявила творческий конкурс на создание символа-бренда Украины, в котором приняли участие более 15 креативных проектов от разных агентств.

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    "Мы даже объявляли в прошлом году, что с победителем заключим договор на ProZorro. Но большинство агентств нам сказали, что в случае победы они готовы бесплатно передать государству права на логотип. Им платы за это не надо было", – цитирует Биденко РБК.

    По словам госсекретаря Мининформа, конкурсное задание основывалось на концепции, предложенной британскими экспертами, которые провели фокус-группы с целью изучить, как иностранцы видят Украину.

    "Результатом этого стало видение Ukraine NOW. Собственно, на конкурс мы выносили задачи – или сделать визуализацию Ukraine NOW, или предложить свое видение и визуализацию. Banda Agency предложило наиболее адекватную, по мнению комиссии, визуализацию. Стоило это госбюджету ноль гривен ноль копеек. Это был творческий конкурс волонтеров. Имя победителя прозвучало на всю страну, они счастливы", – рассказал Биденко, одбавив при этом, что за разработку на основе концепции бренд-бука нужно будет заплатить.

    "Пока этот вопрос вообще не поднимался, но по рыночным расценкам, бренд-бук стоит не более $5–10 000", – резюмировал он.

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