наверх
12.05.201801:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинским танцовщицам, удерживаемым в Китае, продлили арест

    (обновлено: )20401
    Срок заключения шестерых девушек, среди которых трое украинок, истек. Их должны были депортировать в страны проживания, однако вместо этого им еще на 10 дней продлили содержание под стражей.
    Украинских танцовщиц удерживают в Китае в нечеловеческих условиях
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В тюрьме китайского города Венчжоу продолжают удерживать шестерых танцовщиц, среди которых трое украинок. Родные и дипломаты утверждают, что девушки содержатся в ужасных условиях, сообщает ТСН.

    Украинка Марина Новожилова, убитая в Италии
    Информатор
    Жестокое убийство украинки в Италии. СМИ выяснили жуткие подробности

    Как сообщало РИА Новости Украина, украинских танцовщиц задержали на частной квартире 10 апреля и обвинили в нарушении миграционных законов Китая и законодательства о труде. Всего было задержано восемь девушек, двух полиция вскоре отпустила, остальные находится под арестом без права общения с родными и даже прогулок на свежем воздухе.

    Читайте также: На износ! Украинка оставила руку на заработках в Польше

    Срок заключения девушек истек, и задержанных должны были депортировать в страны их проживания, однако им еще на 10 дней продлили содержание под стражей.

    "Условия ужасные. За месяц даже на улицу ни разу не выводили. По два часа в сутки они дежурят – каждая стоит, чтобы никто ничего с собой не сделал. Девушки очень подавлены психологически, некоторые даже не разговаривают. Им нужна медицинская помощь", — утверждает мать задержанной 24-летней Альбины Мирзехановой Татьяна Шевченко.

    Дипломаты, которые занимаются судьбой украинок, не понимают, почему с задержанными обращаются так жестко, в частности кормят только рисом и водой. 

    Генеральное консульство Украины в Шанхае обратилось в бюро общественной безопасности провинции Женсянь с целью безотлагательного реагирования на эту ситуацию, а также обеспечения восстановления прав наших граждан", — сообщили в МИД.

    Ранее стало известно, что на территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли украинские моряки. Причина гибели украинцев устанавливается. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Певица Элени Форейра
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    В школе Павлограда распылили неизвестное вещество
    Массовое отравление школьников в Черкассах