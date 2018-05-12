Украинским танцовщицам, удерживаемым в Китае, продлили арест

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В тюрьме китайского города Венчжоу продолжают удерживать шестерых танцовщиц, среди которых трое украинок. Родные и дипломаты утверждают, что девушки содержатся в ужасных условиях, сообщает ТСН.

Как сообщало РИА Новости Украина, украинских танцовщиц задержали на частной квартире 10 апреля и обвинили в нарушении миграционных законов Китая и законодательства о труде. Всего было задержано восемь девушек, двух полиция вскоре отпустила, остальные находится под арестом без права общения с родными и даже прогулок на свежем воздухе.

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Срок заключения девушек истек, и задержанных должны были депортировать в страны их проживания, однако им еще на 10 дней продлили содержание под стражей.

"Условия ужасные. За месяц даже на улицу ни разу не выводили. По два часа в сутки они дежурят – каждая стоит, чтобы никто ничего с собой не сделал. Девушки очень подавлены психологически, некоторые даже не разговаривают. Им нужна медицинская помощь", — утверждает мать задержанной 24-летней Альбины Мирзехановой Татьяна Шевченко.

Дипломаты, которые занимаются судьбой украинок, не понимают, почему с задержанными обращаются так жестко, в частности кормят только рисом и водой.

Генеральное консульство Украины в Шанхае обратилось в бюро общественной безопасности провинции Женсянь с целью безотлагательного реагирования на эту ситуацию, а также обеспечения восстановления прав наших граждан", — сообщили в МИД.

Ранее стало известно, что на территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли украинские моряки. Причина гибели украинцев устанавливается.