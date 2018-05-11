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    В Бердянске вывесили флаг СССР

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (389)

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    По данным местного издания, один из жителей Бердянска вывесил флаг СССР на четырехметровом шесте. К нему пришли сотрудники СБУ и Нацполиции. Они провели с мужчиной профилактическую беседу и изъяли флаг.
    Флаг СССР в Бердянске
    brd24.com

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Житель Бердянска Запорожской области вывесил на четырехметровом шесте флаг СССР, пишет в пятницу "Бердянск 24". 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Один из жителей микрорайона Слободка решил публично выразить свою политическую позицию, вывесив на 4-метровом шесте запрещенный Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" флаг СССР", — сообщает издание со ссылкой на информацию Бердянского горотдела СБУ.

    Прибывшие на место сотрудники СБУ и Нацполиции провели профилактическую беседу с мужчиной и изъяли у него флаг.

    В среду, 9 мая, в Киевском районе Одессы полицейские остановили автомобиль BMW с красным флагом с советской символикой. 

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