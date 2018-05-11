В Бердянске вывесили флаг СССР

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Житель Бердянска Запорожской области вывесил на четырехметровом шесте флаг СССР, пишет в пятницу "Бердянск 24".

"Один из жителей микрорайона Слободка решил публично выразить свою политическую позицию, вывесив на 4-метровом шесте запрещенный Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" флаг СССР", — сообщает издание со ссылкой на информацию Бердянского горотдела СБУ.

Прибывшие на место сотрудники СБУ и Нацполиции провели профилактическую беседу с мужчиной и изъяли у него флаг.

В среду, 9 мая, в Киевском районе Одессы полицейские остановили автомобиль BMW с красным флагом с советской символикой.