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    Общество

    Сербия поддержала православных Украины и указала на "гонения" Киева

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (89)

    (обновлено: )224140
    Весеннее заседание сербских митрополитов и епископов во главе с патриархом Иринеем началось 29 апреля и завершилось 10 мая. Владыки заявили, что "Церковь-сестра в Украине" подвержена "грубому гонению" со стороны властей.
    Духовенство УПЦ МП. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мая – РИА Новости Украина. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) по итогам весеннего заседания указал на трудности православных в Украине, сообщает РИА Новости.

    Весеннее заседание сербских митрополитов и епископов во главе с патриархом Иринеем началось 29 апреля в монастыре Печская патриархия в Косово и Метохии и продолжалось в Белграде до минувшего четверга.

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    Молитва за Украину. Прихожане захваченных храмов УПЦ побывали на Святой Земле

    Владыки постановили, что "Собор выражает полную солидарность и братскую любовь к мученической Церкви-сестре в Украине, подверженной грубому гонению со стороны нынешнего режима в Киеве", указал в итоговом документе пресс-секретарь СПЦ епископ Ириней Бачский.

    Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

    В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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