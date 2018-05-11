Сербия поддержала православных Украины и указала на "гонения" Киева

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости Украина. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) по итогам весеннего заседания указал на трудности православных в Украине, сообщает РИА Новости.

Весеннее заседание сербских митрополитов и епископов во главе с патриархом Иринеем началось 29 апреля в монастыре Печская патриархия в Косово и Метохии и продолжалось в Белграде до минувшего четверга.

Владыки постановили, что "Собор выражает полную солидарность и братскую любовь к мученической Церкви-сестре в Украине, подверженной грубому гонению со стороны нынешнего режима в Киеве", указал в итоговом документе пресс-секретарь СПЦ епископ Ириней Бачский.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).