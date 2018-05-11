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    Общество

    Радио в Северодонецке оштрафовали за избыток русского языка

    (обновлено: )6702
    На компанию из Луганской области наложен штраф за невыполнение языковой квоты в эфирном радиовещании, так как в его речи суточный объем ведения передач на государственном языке составил 46,5%.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радио "СТВ" (Северодонецк, Луганская область) из-за несоблюдения в эфире квот на программы на украинском языке, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
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    "На компанию из Луганской области наложен штраф за невыполнение языковой квоты в эфирном радиовещании… Лицензиат "СТВ" не соблюдает требования закона, поскольку в его речи суточный объем ведения передач на государственном языке составил всего 46,5%, в то время как по закону он должен составлять не менее 55%", — говорится в сообщении.

    По данным Нацсовета, компания должна уплатить штраф в размере 5% лицензионного сбора — более 4,8 тысячи гривен.

    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно законодательству, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%.

    В апреле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанцию "Европа плюс" почти на 1,5 тысячи долларов из-за несоблюдения квоты на трансляцию украинских песен.

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