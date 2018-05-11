Адвокат Савченко рассказал, как она проведет день рождения

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которой в пятницу, 11 мая, исполняется 37 лет, встретит свой день рождения в одиночной камере в СИЗО. Об этом сообщил "Вестям" адвокат нардепа Олег Соловей.

По его словам, отпраздновать день рождения Савченко сможет только с матерью, сестрой и конвоиром.

"Родные могут приходить к Надежде ежедневно. Нет ограничений и по передачам с продуктами. Поэтому ее сестра и мама могут свободно прийти, встретиться с ней, поздравить, передать продукты, возможно, подарки. Понятно, это все будет под пристальным взором конвоира", — сказал Соловей.

Тем, кто не является близким родственником нардепа, прийти в СИЗО и "устроить сабантуй" не позволят, отметил адвокат.

"Самочувствие сейчас у Надежды абсолютно нормальное. Полноценного питания, безусловно, у нее нет. Можно сказать, что она в какой-то мере даже голодает", — добавил он.

Соловей также прокомментировал запланированную акцию возле здания СБУ на Аскольдовом переулке. Как сообщала сестра Надежды Вера Савченко, акцию устраивают, чтобы каждый мог прийти и поздравить нардепа.

"Очень странная акция, учитывая, что Надежда не увидит этих поздравлений", — сказал адвокат.

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Ранее Вера Савченко заявила, что у ее сестры начались проблемы со здоровьем из-за голодовки.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.