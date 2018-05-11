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    В Украину идет похолодание - синоптики

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (219)

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    На востоке без осадков, температура до 18 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 21. На западе Украины солнечно. Температура до 23.
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до 23 градусов, сообщает Укргидрометцетр.

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    На востоке без осадков, температура до 18 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 21.

    На западе Украины солнечно. Температура до 23.

    В северных областях без осадков. Температура до 19. В центре облачно с прояснениями, температура до 19.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на пятницу

    Ранее сообщалось, что в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий, грозы, возможен даже град.

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