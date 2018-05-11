В Украину идет похолодание - синоптики

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 мая, в Украине без осадков, температура до 23 градусов, сообщает Укргидрометцетр.

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На востоке без осадков, температура до 18 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 21.

На западе Украины солнечно. Температура до 23.

В северных областях без осадков. Температура до 19. В центре облачно с прояснениями, температура до 19.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на пятницу

Ранее сообщалось, что в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий, грозы, возможен даже град.