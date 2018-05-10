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    Общество

    По всему миру, включая Украину, произошел сбой в работе Instagram

    (обновлено: )50
    Сбои в работе Instagram затронули не только Украину, но и пользователей из Австралии, Индонезии, Армении, России, Индии, Италии и Великобритании. При попытке обновить информацию в приложении появляется оповещение "Не удалось обновить ленту".
    Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пользователи из разных стран, включая Украину, жалуются на сбой в работе Instagram.

    При попытке обновить информацию в приложении появляется оповещение "Не удалось обновить ленту".

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    На портале downdetector.com сообщается, что сбои в работе соцсети затронули не только Украину, но и пользователей из Австралии, Индонезии, Армении, России, Индии, Италии и Великобритании.

    Instagram — это соцсеть для обмена фотографиями и видеозаписями, основана в 2010 году.

    Аналогичный случай произошел в январе. Множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальную сеть и просматривать картинки. Пользователи Instagram из Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свой аккаунт.

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