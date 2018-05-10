По всему миру, включая Украину, произошел сбой в работе Instagram

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пользователи из разных стран, включая Украину, жалуются на сбой в работе Instagram.

При попытке обновить информацию в приложении появляется оповещение "Не удалось обновить ленту".

На портале downdetector.com сообщается, что сбои в работе соцсети затронули не только Украину, но и пользователей из Австралии, Индонезии, Армении, России, Индии, Италии и Великобритании.

Instagram — это соцсеть для обмена фотографиями и видеозаписями, основана в 2010 году.

Аналогичный случай произошел в январе. Множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальную сеть и просматривать картинки. Пользователи Instagram из Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свой аккаунт.