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    Общество

    Посольство раскритиковало высылку российских журналистов

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (370)

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    В заявлении посольства РФ в Украине говорится, что Киев, выслав журналистов, грубо нарушил взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений.
    Посольство РФ в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Киев, высылая из страны корреспондентов российских каналов, нарушает международные обязательства, считает посольство России в Украине.

    "Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений, в частности, пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и статью 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказано в заявлении посольства, обнародованном в Twitter.

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    9 мая. Украинцы одержали окончательную победу над попытками власти похоронить День Победы

    В диппредставительстве отметили, что это не первый случай такого рода, и, несмотря неоднократные обращения посольства, украинские власти не принимают никаких мер для исправления складывающейся ненормальной ситуации.

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    "Считаем, что такое демонстративное бездействие чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами. Но это — не наш выбор. Призываем украинскую сторону предпринять необходимые шаги по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога", — заявили в посольстве.

    Служба безопасности Украины задержала и выслала в Россию и Казахстан журналисток телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им на три года запретили въезд. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании в Украине Дня Победы. В СБУ утверждают, что снятые видеоматериалы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".

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