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    Общество

    В МВД объяснили, почему "активно наблюдали" за Днепром 9 мая

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (367)

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    Заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Виктория Навроцкая отметила, что полиция во время мероприятий 9 мая действовала согласно закону.
    Задержанные во время Дня Победы над нацизмом
    glavcom.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины ожидало провокаций в ходе мероприятий, посвященных Дню Победы над нацизмом 9 мая, поэтому усилило охрану правопорядка в крупных городах, сообщила заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Виктория Навроцкая.

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    "Мы еще в начале для себя выделяли Киев, Одессу, Днепр, Харьков. Активно мы наблюдали за Днепром, потому что все помнят, какие инциденты были в минувшем году. В каждом из этих городов были какие-либо конфликтные ситуации, сказать, что какой-либо город или область особенно выделились — нет", — отметила она в комментарии "112 Украина".

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    По словам Навроцкой, во всех случаях полиция действовала согласно закону — нарушителей доставляли в полицейские отделения, где на них составлялись протоколы. После этого их отпускали.

    Отметим, в Днепре в среду состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Перед мачтем в городе произошли столкновения ультрас с полицией. 

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    За несколько дней до Дня Победы Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о возможных провокациях во время праздника, поэтому правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек. 

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    Задержанные во время Дня Победы над нацизмом
    День Победы: без красного знамени и без памяти
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