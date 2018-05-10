В МВД объяснили, почему "активно наблюдали" за Днепром 9 мая

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины ожидало провокаций в ходе мероприятий, посвященных Дню Победы над нацизмом 9 мая, поэтому усилило охрану правопорядка в крупных городах, сообщила заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Виктория Навроцкая.

"Мы еще в начале для себя выделяли Киев, Одессу, Днепр, Харьков. Активно мы наблюдали за Днепром, потому что все помнят, какие инциденты были в минувшем году. В каждом из этих городов были какие-либо конфликтные ситуации, сказать, что какой-либо город или область особенно выделились — нет", — отметила она в комментарии "112 Украина".

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По словам Навроцкой, во всех случаях полиция действовала согласно закону — нарушителей доставляли в полицейские отделения, где на них составлялись протоколы. После этого их отпускали.

Отметим, в Днепре в среду состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Перед мачтем в городе произошли столкновения ультрас с полицией.

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За несколько дней до Дня Победы Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о возможных провокациях во время праздника, поэтому правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек.