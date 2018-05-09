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    Общество

    Полиция подвела итоги Дня Победы: 460 тыс участников, 28 задержанных

    (обновлено: )27721
    ПО данным полиции, наиболее массовые мероприятия ко Дню Победы прошли в Киеве, а также Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
    Полиция на мероприятиях ко Дню Победы
    ГУНП

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Украине почти везде закончились официальные мероприятия ко Дню Победы, в них приняли участие около 400 тысяч человек, сообщил в среду пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

    "По состоянию на данный момент, официальные мероприятия в стране почти везде закончились. По подсчетам Национальной полиции, участие в них приняли около 400 тысяч граждан", — написал Тракало на странице в Facebook.

    В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что участие в мероприятиях приняли более 460 тыс. человек.

    "В целом по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли около 1600 мероприятий, участие в них приняли более 460 тыс. человек. В усиленном режиме работали 27 тыс. правоохранителей", — сказал Яровой, слова которого приводит пресс-служба МВД.

    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    Как сообщает пресс-секретарь, наиболее массовые мероприятия прошли в Киеве, а также Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. "За совершение различных правонарушений в отделы полиции были доставлены 28 человек. Кроме этого, на 16 человек были составлены админпротоколы по статье "Изготовление и пропаганда георгиевской ленты", — добавил пресс-секретарь Нацполиции.

    В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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    За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.

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