наверх
09.05.201815:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Общество

    Массовый обморок в Черкассах. Детей из реанимации перевели в стационар

    Тема:

    Массовое отравление школьников в Черкассах (21)

    (обновлено: )14410
    По данным пресс-службы облуправления ГСЧС на 9 мая, состояние детей в Черкассах стабилизировалось, из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар.
    Дети в одной из больниц Черкасс
    vikka.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Состояние детей, госпитализированных из-за отравления в школе Черкасс, улучшилось, 11 школьников переведены из реанимационного отделения в стационар, сообщила в среду пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по ЧС.

    "По состоянию на 9 мая, состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

    Читайте также: Из школы — в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Также в ведомстве сообщили, что в лечебных заведениях города находятся 53 ученика и четыре учителя.

    ГУ ГСЧС в Черкасской области/Facebook, 9 мая 2018

    По данным ГСЧС, в Черкассах во вторник утром произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали 57 человек (из них 53 — дети). Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления. На месте уже побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожилая женщина с георгиевской ленточкой. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Последствия