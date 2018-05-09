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    В Украине пройдут 1500 мероприятий под охраной 27 тысяч правоохранителей

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (323)

    (обновлено: )8111
    По данным МВД, на усиленный режим несения службы переведены более 27 тысяч правоохранителей, включая более 17 тысяч полицейских, около 3,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии, 7 тысяч спасателей.
    Парк Вечной Славы в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Проведение около 1,5 тысячи массовых мероприятий запланировано на среду, 9 мая, в Украине, участие в них примут более 355 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД.

    Парад флагов памяти и примирения
    РИА Новости Украина
    Праздник непослушания. День Победы в Украине... как в последний раз

    На усиленный режим несения службы переведены более 27 тысяч правоохранителей, среди них более 17 тысяч полицейских, около 3,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии, 7 тысяч спасателей.

    Смотрите также: ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    "На боевом дежурстве также находятся две тысячи единиц техники. Будут работать антиконфликтые группы, кинологи и взрывотехники", — говорится в сообщении.

    В частности, в Киеве состоятся сразу три акции — "Бессмертный полк", "Бессмертная дивизия" и "Смертный полк".

    РИА Новости Украина
    День Победы под охраной. Как готовится Украина к 9 Мая. Инфографика

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