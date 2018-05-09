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    Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (318)

    (обновлено: )19511
    Верховная Рада в 2015 году изменила официальное название Дня Победы, теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
    Возложение цветов 9 Мая. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Украина в среду, 9 мая, отмечает 73-ю годовщину победы над нацистской Германией.

    Верховная Рада в 2015 году изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто . Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    9 Мая: День Победы превращают в день беды и конфликта

    Накануне, 8 мая, Украина в четвертый раз отмечала День памяти и примирения. Эту дату учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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    В этот день в Украине пройдут ряд торжественных и памятных мероприятий, в том числе с участием главы государства Петра Порошенко. В частности, в 9.00 на площади Славы в Киеве начнется церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне (Площадь Славы).

    Также в столице состоится традиционная церемония принесения военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Мероприятие пройдет в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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    Отметим, ранее правоохранительные органы предупредили украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации. При этом силовики заявили, что готовы их своевременно пресечь. Так, глава СБУ Василий Грицак заявил, что уже сейчас СБУ начала раскрывать планы по осуществлению провокаций в Украине, а председатель Нацполиции Сергей Князев уточнил, что в большинстве регионов полиция перейдет на усиленный вариант несения службы.

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