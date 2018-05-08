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    Коммунисты собирались поджечь мой автомобиль - Вятрович

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    По словам главы Института национальной памяти, поджог его автомобиля членами Компартии должен был рассматриваться как "пример могущества этого коммунистического подполья".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что коммунисты готовили поджог его автомобиля.

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    Что ждет Украину 9 мая. Силовики и СБУ заговорили об угрозе провокаций

    Во вторник, 87 мая, СБУ сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу "по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены", в ходе обысков изъяли запрещенную коммунистическую символику, которую, как предполагается, коммунисты планировалось использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране. Компартия подтверждает, что во вторник утром СБУ провела обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также сообщается, что обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве, у лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, у которого, по сообщениям правоохранителей, был изъят пистолет с глушителем

    "Меня не удивляет, что именно они (коммунисты — Ред.) являются инструментом того, чтобы готовить разного рода диверсии, посвященные завтрашнему дню. Я узнал от сотрудников СБУ и из СМИ, что часть их диверсий касалась меня лично, в частности, готовился поджог моего автомобиля, это должно было произойти то ли сегодня, то ли завтра. Очевидно, что это должно было расцениваться как пример могущества этого коммунистического подполья", — заявил Вятрович "5 каналу", комментируя обыски у Компартии.

    Напомним, деятельность Компартии в Украине была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование данного решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу. При этом вследствие принятого закона о декоммунизации Компартия не может принимать участия в выборах, поскольку отказалась менять свою символику и устав.

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    С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

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