Коммунисты собирались поджечь мой автомобиль - Вятрович

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что коммунисты готовили поджог его автомобиля.

Во вторник, 87 мая, СБУ сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу "по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены", в ходе обысков изъяли запрещенную коммунистическую символику, которую, как предполагается, коммунисты планировалось использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране. Компартия подтверждает, что во вторник утром СБУ провела обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также сообщается, что обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве, у лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, у которого, по сообщениям правоохранителей, был изъят пистолет с глушителем.

"Меня не удивляет, что именно они (коммунисты — Ред.) являются инструментом того, чтобы готовить разного рода диверсии, посвященные завтрашнему дню. Я узнал от сотрудников СБУ и из СМИ, что часть их диверсий касалась меня лично, в частности, готовился поджог моего автомобиля, это должно было произойти то ли сегодня, то ли завтра. Очевидно, что это должно было расцениваться как пример могущества этого коммунистического подполья", — заявил Вятрович "5 каналу", комментируя обыски у Компартии.

Напомним, деятельность Компартии в Украине была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование данного решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу. При этом вследствие принятого закона о декоммунизации Компартия не может принимать участия в выборах, поскольку отказалась менять свою символику и устав.

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С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.