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    Общество

    Петиция о лишении переселенцев льгот зарегистрирована в Мариуполе

    (обновлено: )31507
    На данный момент можно констатировать, что жители Мариуполя не слишком активно отозвались на инициативу о лишении переселенцев льгот,однако до окончания голосования осталось еще 78 дней.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Жительница Мариуполя выдвинула инициативу отменить льготы переселенцам Донбасса, так как, по ее мнению, четыре года – достаточный срок для их адаптации к новой жизни, передает MRPL.CITY.

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    Соответствующая инициатива зарегистрирована в Единой системе электронных петиций

    "Скоро четыре года, как переселенцы получают льготы. А вам не кажется, что уже прошло достаточно времени для адаптации переселенцев! Может, хватит, чтобы наши налоги уходили на льготы для переселенцев, может, им уже пора становиться сильным! И учиться, как и нам, жить на одну зарплату, не всегда выше средней; снимать жилье либо платить за услуги немаленькую сумму; находить деньги для лечения детей и самих родителей", — пишет автор петиции Марина Хмельницкая.

    Женщина призывает мариупольцев "проголосовать по совести".

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    Между тем горожане не слишком активно отозвались на ее инициативу: за две с половиной недели петиция собрала только 21 подпись из 250 необходимых. Впрочем, до окончания сбора подписей осталось еще 78 дней.

    Ранее в Минсоцполитики сообщили, сколько переселенцев из Крыма и Донбасса находятся на учете в Украине. 

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