"Правый сектор" "позволил" ветеранам возложить цветы к Вечному огню

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Организация "Правый сектор" не планирует проведения масштабных акций 9 мая, а также не станет препятствовать ветеранам, если они захотят возложить цветы к Вечному огню, заявил спикер ПС Артем Скоропадский.

"Масштабных акций мы не планируем, потому что, по нашей информации, в этом году партийных флагов, скорее всего, не будет. Если ветераны (а их, по моей информации, в Киеве осталось не более тридцати) захотят возложить цветы к Вечному огню, мы препятствовать этому не будем. Георгиевские ленточки, портреты Сталина… Заниматься тем, чтобы их не было, насколько я понимаю, должны Нацполиция и сотрудники СБУ, ведь в Украине уже есть соответствующий закон", — сказал Скоропадский в комментарии 112.ua.

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Он уточнил, что в Киеве, Одессе и других городах от "Правого сектора" будут только небольшие выездные группы, которые "будут наблюдать за тем, что происходит".

"Правый сектор" не планирует присоединяться к акциям, запланированным на 9 мая "Организацией украинских националистов" (ОУН) и партией "Братство".

Ранее сообщалось, что с целью предотвращения акции "Бессмертный полк" в центре Киева "ОУН" планирует 9 мая проводить патрулирование улиц. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский анонсировал акцию "Бессмертная дивизия".

Полиция прогнозирует напряженную обстановку в Киеве и ряде регионов 8-9 мая, в связи с чем правоохранителей переведут на усиленный режим несения службы.

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Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона".