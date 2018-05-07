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    Общество

    Вятрович пригрозил Adidas уголовной ответственностью за символику СССР

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    (обновлено: )18204
    Институт национальной памяти обратился с письмом к дочернему предприятию "Adidas-Украина" и напомнил об ответственности "за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к компании Adidas-Украина, в котором предупредил об ответственности в случае реализации в Украине футболок с символикой СССР, которые компания, по некоторым данным, планирует выпустить по случаю Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы выразило удивление, что концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Украинский институт национальной памяти обратился с письмом к дочернему предприятию "Adidas-Украина" и напомнил об ответственности за распространение в Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима. Основанием для обращения стала информация об изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR к Чемпионату мира по футболу", — написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

    Он сообщил, что "в случае выявления фактов реализации подобных товаров компанией Adidas на территории Украины Украинский институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы с требованием привлечения к ответственности виновных лиц в установленном порядке".

    По словам Вятровича, печать советских символов на футболках является нарушением закона о декоммунизации. При этом он сравнил советскую символику с символикой нацистской Германии.

    twitter.com/lt_mfa_stratcom
    Футболка с надписью USSR

    Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

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    С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

    Напомним, ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомним, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона". 

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