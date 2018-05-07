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    Общество

    Порошенко рассмотрит петицию о запрете гей-парадов

    (обновлено: )6011
    Петиция о запрете "маршей равенства", "прайдов", "гей-парадов" набрала в свою поддержку более 25 тысяч голосов на сайте президента Украины. Петру Порошенко предстоит рассмотреть ее содержание.
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    Думская.net

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Петиция о запрете гей-пропаганды в Украине должна быть рассмотрена президентом Украины, согласно законодательства.

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    Авторы петиции зарегистрировали ее на сайте главы государства 8 февраля 2018 года, за три месяца она набрала более 25 тысяч голосов, что достаточно для рассмотрения президентом.

    В петиции Порошенко призывают внести в Верховную Раду законопроект о запрете пропаганды "различных видов девиантного полового поведения и антисемейных идей". Авторы петиции считают необходимым запретить "марши равенства", "прайды", "гей-парады", "фестивали квир-культуры". Они ссылаются на позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которые защищают и развивают институт семьи.

    Напомним, в августе 2017 года в Одессе участники и противники Марша равенства устроили противостояние в центре города. До этого, в июне 2017 года, националисты из многих организаций заблокировали в Киеве Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада.

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