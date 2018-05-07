Минздрав составил рекомендации при болях в спине

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации украинцам при болях в спине. Соответствующий пост размещен в понедельник на странице Минздрава в Facebook.

Список рекомендаций:

— оставаться подвижными, насколько это возможно, и пытаться продолжать свою ежедневную деятельность; длительное отсутствие активности может ухудшить состояние;

— выполнять простые упражнения для спины (примеры упражнений доступны по ссылке, при этом описание упражнений — на английском языке — Ред.);

— после консультации с врачом принимать противовоспалительные обезболивающие средства.

Пресс-служба Минздрава уточняет, что если боль не исчезает в течение месяца, мешает выполнять ежедневную деятельность и со временем ухудшается, врач назначит дополнительное лечение.

"В Украине на жалобы о боли в спине пациент может услышать, что у него остеохондроз, после чего ему назначается дообследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы. В международной классификации болезней остеохондроз — это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Когда пациент в западных странах обращается с жалобами на боль в спине, врачи используют симптоматический диагноз — "back pain" (просто боль в спине) и рекомендуют максимальное сохранение физической активности, лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты", — говорится в сообщении.

При этом министерство отмечает, что дополнительное обследование назначают только тогда, когда пациент сообщает о нарушении чувствительности конечностей, слабости в мышцах, нарушении функций тазовых органов, появлении боли ночью и т.д.

"Обычно эти симптомы возникают при наличии серьезной патологии позвоночника (1% случаев)", — заключает Минздрав.

Министерство здравоохранения Украины/Facebook, 7 мая 2018

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