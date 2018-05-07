наверх
07.05.201804:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине установили порядок приема детей в первый класс

    (обновлено: )136
    В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня.
    Первое сентября в киевских школах. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Министерство юстиции утвердило порядок зачисления в первый класс начальной школы. Это будет происходить по территориальному принципу, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобразования.

    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Власть в свои руки. Под Киевом родители требуют достроить школу

    Читайте также: Фестиваль популизма от Гройсмана: премьер хочет ''пережить'' Порошенко

    В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

    "При наличии и по желанию одного из родителей при подаче заявления может быть предъявлен документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей на территории обслуживания учреждения образования, реквизиты которого указываются в заявлении", — указано в документе.

    Также в случае остатка свободных мест в школе, заявки принимаются без привязки к территории.

    Если же заявок подано больше, чем есть свободных мест, то "до 1 июня включительно зачисляются все дети, место проживания которых на территории обслуживания учреждения образования подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом заведении, детьми работников этого учреждения образования, выпускниками дошкольного подразделения учреждения образования (в случае его наличия)".

    Также школа может провести жеребьевку для зачисления учащихся на свободные места. Жеребьевка должна состояться с 5 до 15 июня включительно. Проверка знаний у детей для зачисления в школы проводиться не будет. Так же не обязательно присутствие ребенка во время подачи заявок одним из родителей. Документ вступит в силу 8 мая 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Украинский центр оценивания качества образования проводит анкетирование школьников младших классов с целью узнать, в каких условиях проживают дети и из каких источников получают информацию для обучения. Оказалось, что анкеты включают в себя вопросы о материальном состоянии семьи школьника: сколько комнат в квартире, сколько машин у родителей, сколько компьютеров в доме и пользуется ли ребенок смартфоном.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Военные подорвались на бомбе в Донбассе
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа