В Украине установили порядок приема детей в первый класс

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Министерство юстиции утвердило порядок зачисления в первый класс начальной школы. Это будет происходить по территориальному принципу, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобразования.

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В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

"При наличии и по желанию одного из родителей при подаче заявления может быть предъявлен документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей на территории обслуживания учреждения образования, реквизиты которого указываются в заявлении", — указано в документе.

Также в случае остатка свободных мест в школе, заявки принимаются без привязки к территории.

Если же заявок подано больше, чем есть свободных мест, то "до 1 июня включительно зачисляются все дети, место проживания которых на территории обслуживания учреждения образования подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом заведении, детьми работников этого учреждения образования, выпускниками дошкольного подразделения учреждения образования (в случае его наличия)".

Также школа может провести жеребьевку для зачисления учащихся на свободные места. Жеребьевка должна состояться с 5 до 15 июня включительно. Проверка знаний у детей для зачисления в школы проводиться не будет. Так же не обязательно присутствие ребенка во время подачи заявок одним из родителей. Документ вступит в силу 8 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что Украинский центр оценивания качества образования проводит анкетирование школьников младших классов с целью узнать, в каких условиях проживают дети и из каких источников получают информацию для обучения. Оказалось, что анкеты включают в себя вопросы о материальном состоянии семьи школьника: сколько комнат в квартире, сколько машин у родителей, сколько компьютеров в доме и пользуется ли ребенок смартфоном.