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    Сюрпризы погоды. ГСЧС предупреждает о грозах и граде

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    Местами в Украине в течение суток пройдут дожди с грозами, ожидается сильный ветер, в некоторых регионах - даже град.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В четырех областях Украины до конца суток 6 мая ожидаются грозы, местами град и сильный ветер, сообщает ГСЧС.

    "В ближайший час с удержанием до конца суток 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с", — отмечается в сообщении.

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    Ранее стало известно, что в Украине в воскресенье и понедельник произойдет существенное снижение температуры, за исключение восточных и южных областей, где по-прежнему будет жарко до плюс 31 градуса.

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