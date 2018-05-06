Сюрпризы погоды. ГСЧС предупреждает о грозах и граде

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В четырех областях Украины до конца суток 6 мая ожидаются грозы, местами град и сильный ветер, сообщает ГСЧС.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 6 мая в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 19-24 м/с", — отмечается в сообщении.

Читайте также: Откуда берется аномальная погода и температурные рекорды

Ранее стало известно, что в Украине в воскресенье и понедельник произойдет существенное снижение температуры, за исключение восточных и южных областей, где по-прежнему будет жарко до плюс 31 градуса.