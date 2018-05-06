наверх
06.05.201818:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Глава Объединенных сил проверил боевую готовность военных в Донбассе

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (529)

    (обновлено: )40
    Как сообщили в Минобороны, Сергей Наев в воскресенье проверил боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения военных частей вдоль линии разграничения.
    Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. 

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    Жители Донбасса о конце АТО: Порошенко объявил вечную гражданскую войну
    Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев в воскресенье, 6 мая, проверил состояние дел на позициях военных у линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

    "В рамках рабочей поездки… проверил боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения военных частей вдоль линии разграничения. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заслушал подчиненных о состоянии дел и лично убедился в их способности эффективно противодействовать", — говорится в сообщении.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет.

    Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя.

    Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан