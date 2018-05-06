Глава Объединенных сил проверил боевую готовность военных в Донбассе

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина.

Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев в воскресенье, 6 мая, проверил состояние дел на позициях военных у линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

"В рамках рабочей поездки… проверил боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения военных частей вдоль линии разграничения. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заслушал подчиненных о состоянии дел и лично убедился в их способности эффективно противодействовать", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет.

Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя.

Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.