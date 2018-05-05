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    Общество

    Прокуратура сообщила детали дела против задержанного в Киеве бразильца

    (обновлено: )2010
    В столичной прокуратуре пояснили, что срок меры пресечения, избранной Маркусу Лусварги ранее, истек в феврале, а продлить его не смогли "из-за того, что суд устанавливал территориальную подсудность дела".
    Гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги, воевавший на стороне ДНР
    novynarnia.com

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, который воевал на стороне ополченцев непризнанной ДНР, 6 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

    Рафаэль Маркес Лусварги
    Sputnik Бразилия
    Запутанная история бразильца, приговоренного в Украине к 13 годам

    Накануне представители организации "C14" задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего в Донбассе против украинской армии, и привели его в СБУ.

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    В прокуратуре пояснили, что срок меры пресечения, избранной наемнику ранее, истек в феврале, а продлить его не смогли "из-за того, что суд устанавливал территориальную подсудность дела".

    "Других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании Лусварги меры пресечения законом не предусмотрено", — говорится в сообщении.

    Служба безопасности Украины в свою очередь отчиталась о проведении с Лусварги, которого спецслужбе передали активисты националистических организаций, процессуальных действий.

    "Сейчас он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Украины", — сказано в пресс-релизе СБУ.

    novynarnia.com
    Задержание гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего на стороне ДНР

    В спецслужбе также пообещали информировать граждан о ходе дела в отношении бразильца.

    Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия в Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной ДНР. Позднее приговор отменили из-за процессуальных нарушений, а Лусварги был освобожден.

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