Обыски в полиции Запорожья. На бездомного "повесили" 50 дел - СМИ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) и департамент внутренней безопасности Нацполиции проводят обыски во всех районных отделениях полиции и местных прокуратурах Запорожья в рамках уголовного производства по ст. 365 (злоупотребление служебным положением и обязанностями), сообщает 112 Украина.

Ранее местные СМИ сообщили, что следственные действия проходят в Коммунарском, Шевченковском, Днепровском и Вознесеновском райотделах полиции и местных прокуратурах.

По данным телеканала, с согласия одного из бездомных, в частности, было раскрыто около 50 уголовных дел.

"Из собственных источников нам стало известно, что причиной обысков стали незаконные методы повышения показателей раскрываемости уголовных производств и дел в полиции региона, а именно за счет бездомных и наркозависимых людей, которых заставляли писать явку с повинной и признавать преступления, которых они не совершали. Как известно, с согласия одного из таких бездомных якобы раскрывали около 50 дел", — сообщил корреспондент телеканала.

Об этом также пишет местное издание IPnews: "Связаны они (обыски — Ред.) с фиктивными делами (за 2017-2018 гг.), которые заводили правоохранители для повышения результатов раскрываемости, и проводятся в рамках расследования в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)".

Сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры пока не комментируют ситуацию.