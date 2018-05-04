Украина начала закупать сыворотки от смертельных болезней

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украина на национальном уровне начнет закупать сыворотки от специфических болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.

В закупки включены 11 номенклатур, в частности сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии. На их закупку в 2018 году заложено 40 млн грн.

В Минздраве сообщили, что с 2014 года в Украину не поставляются сыворотки и иммуноглобулины из-за отсутствия регистрации. Производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Министерство здравоохранения, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками.

По данным Минздрава, государственные закупки через международные организации позволяют завозить в Украину новые препараты без предварительной подачи производителя на регистрацию. Незарегистрированные в Украине препараты, прошедшие международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер, и, в случае победы в тендере, регистрируются в Украине по упрощенной процедуре.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области умерла женщина, которой был поставлен диагноз ботулизм.