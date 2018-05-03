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    Шо, опять? Вера Савченко анонсировала акцию в поддержку сестры

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    По словам младшей сестры Надежды Савченко Веры, акция в поддержку политика состоится в Киеве 11 мая - в день ее рождения. Предварительно мероприятие запланировано на 12.00 "у стен СБУ".
    Акция в поддержку Надежды Савченко в центре Киева
    hromadske.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сестра внефракционного народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко заявила о проведении акции в ее поддержку.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: ситуация с Савченко? Есть два варианта

    "То, что я анонсирую – это 11 мая, день рождения Надежды, что многократно делалось в Киеве, когда она была в РФ в плену. Сейчас мы будем делать у стен СБУ в Асколькодовом переулке 3А, в 12:00 – будем проводить акцию в поддержку Надежды", – сказала Савченко-младшая в эфире телеканала ZIK.

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    Ранее Вера Савченко заявила, что у ее сестры начались проблемы со здоровьем из-за голодовки. 

    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку

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