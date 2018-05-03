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    Общество

    Зубы крошатся. У Савченко из-за голодовки начались проблемы со здоровьем

    (обновлено: )24911
    Вера Савченко сообщила, что у ее сестры Надежды, которая голодает уже 42, начались проблемы с зубами, нужны антибиотики, но их нельзя применять.
    Надежда Савченко
    Vira Savchenko, facebook

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Проблемы с зубами начались у депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, из-за объявленной с 23 марта голодовки, заявила ее сестра Вера Савченко.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: ситуация с Савченко? Есть два варианта

    Ранее в четверг Вера Савченко сообщила РИА Новости, что Надежда продолжает голодовку уже 42 дня, но вопрос о ее госпитализации не рассматривается.

    "У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то это проблема", — цитирует слова Веры Савченко издание "Украинская правда".

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

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