Зубы крошатся. У Савченко из-за голодовки начались проблемы со здоровьем

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Проблемы с зубами начались у депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, из-за объявленной с 23 марта голодовки, заявила ее сестра Вера Савченко.

Ранее в четверг Вера Савченко сообщила РИА Новости, что Надежда продолжает голодовку уже 42 дня, но вопрос о ее госпитализации не рассматривается.

"У нее проблемы с кальцием, зубы крошатся. Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, то это проблема", — цитирует слова Веры Савченко издание "Украинская правда".

По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.