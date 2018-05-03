"Слава УПА". В Запорожье осквернили памятник жертвам Второй мировой

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Запорожье неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны на Аллее боевой славы.

На монументе появилась надпись "Слава УПА" и изображение флага Украинской повстанческой армии, местный портал "Индустриалка".

У памятника и Аллеи в Запорожье традиционно проходят главные церемонии 8-го и 9-го мая, зажигают Вечный и огонь возлагают цветы.

В прошлом году здесь прошли столкновения между представителями просоветской организации "Полк победы", представителями патриотических организаций и полицией, напоминает 061.ua. В 2014-м году здесь происходили события так называемого "яичного воскресенья", когда местные жители в течение нескольких часов забрасывали яйцами участников акции с российскими и имперскими флагами.

Ранее сообщалось, что в Полтаве неизвестные разрисовали монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. На плитах мемориала появились неонацистские и антисемитские надписи.