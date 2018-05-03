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    Порошенко показал, что будут есть солдаты на завтрак, обед и ужин

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    По словам президента Украины, в новый сухпаек для военнослужащих вошли сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе. Порошенко опубликовал фото блюд для солдат на завтрак, обед и ужин.
    Новый паек для украинских военных - завтрак
    Фото Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко показал новое питание для украинских военнослужащих, фото новых блюд он опубликовал на своей странице в Facebook.

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    "Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни — он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание", — пишет глава государства.

    Фото Facebook Петра Порошенко
    Новый паек для украинских военных - ужин

    По словам Порошенко, в меню для украинских военных предусмотрены первое и второе блюдо, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе. Также к пайку прилагается беспламенная грелка для разогрева блюд.

    Фото Facebook Петра Порошенко
    Новый паек для украинских военных - обед

    "Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, которые даже близко не было такого разнообразия и такого качества. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", — заявил Порошенко.

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    Напомним, в апреле майор Вооруженных сил Украины Александр Цвилиховский на бирифинге заявил, что с начала 2018 ВСУ передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания.

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