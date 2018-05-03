Стала известна судьба пропавшего военного под Мариуполем

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий дезертировал и перешел на территорию, подконтрольную ополченцам. Об этом сообщили в Facebook штаба операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Воспользовавшись тем, что ополченцы вели обстрел соседнего взводного опорного пункта, военный пересек линию соприкосновения.

"Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен", — раскрыли мотивацию военного в ООС.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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