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    Общество

    Стала известна судьба пропавшего военного под Мариуполем

    (обновлено: )40170
    Как отметили в пресс-службе штаба операции объединенных сил в Донбассе, причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен.
    Военный. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пропавший 2 мая в районе фронтового поселка Широкино военнослужащий дезертировал и перешел на территорию, подконтрольную ополченцам. Об этом сообщили в Facebook штаба операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

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    Воспользовавшись тем, что ополченцы вели обстрел соседнего взводного опорного пункта, военный пересек линию соприкосновения.

    "Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен", — раскрыли мотивацию военного в ООС.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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