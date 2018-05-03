Жебривский: для "красной зоны" будут нужны специальные документы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. После начала операции Объединенных сил в Донбассе гражданам, которые не зарегистрированы в населенных пунктах вблизи линии разграничения, придется оформить специальный пропуск для пребывания там, сообщил глава Донецкой областной военной госадминистраци Павел Жебривский.

"Для небольших населенных пунктов, расположенных в "красной зоне" — вблизи линии разграничения, — некоторые изменения произойдут", — написал Жебривский на своей странице в Facebook, подчеркнув, что "люди, проживающие на отдаленных от линий столкновения территориях, этого даже не заметят".

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Он пояснил, что въезд будет дифференцированным: "местные жители будут передвигаться беспрепятственно, те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск".

Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.